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Симферопольский район, Республика Крым, Улица Шоссейная 21 село Трудовое
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+7 (978) 910-10-12
Пн–Сб: c 9:00 до 19:00, Воскресенье - выходной

Симферопольский район, Республика Крым, Улица Шоссейная 21 село Трудовое

viira.ru@mail.ru
Заказать звонок
+7 (978) 910-10-12
Дизайн интерьеров в Ялте от профессионалов
Ремонт, мебель и авторский надзор
Фиксированная стоимость
18 лет на рынке
Лидеры по качеству дизайна интерьеров в Крыму
Гарантия 4 года
Безупречный ремонт под ключ от 15 000 ₽
Портфолио
Интерьер санузла
Интерьер гостиной с видом на море
Интерьер спальни
Интерьер ванной комнаты
Интерьер спальни
Интерьер гостиной в квартире
Хочу также
Услуги и основные направления
Работаем только с проверенными бригадами строителей отделочников
Ремонт квартир
Опыт и большая база производителей позволит закупить и поставить мебель по проекту
Подбор мебели
Контроль за ходом ремонта на всех этапах
Авторских надзор
Проектирование дизайна интерьера общественных зон, апартаментов, квартир
Дизайн для девелоперов
Дизайн ресторанов, баров, офисов, кафе
Дизайн для бизнеса
Проектирование дизайна квартир от 50-350м² в современном стиле
Дизайн жилых интерьеров

О НАС

Мы создаем дизайн проекты интерьеров более 18 лет. За эти годы нам удалось реализовать более двухсот проектов в самых разных стилях.

Мы работаем как с частными лицами, проектируя жилые интерьеры, так и с юридическими лицами, проектируя объекты для бизнеса.


Наши проекты направлены на достижение максимального комфорта, функциональности и индивидуальности.

Создание дизайна интерьера — это творческий процесс, за который мы беремся со страстью и вдохновением. Мы можем преобразить любое помещение, чтобы оно выглядело по-другому, не забывая о главном.


Для вас предусмотрено все необходимое, гармонично сочетая все детали интерьера во всех функциональных зонах без ущерба для концепции помещения. Студия дизайна воплотит все это в вашем проекте.


Мы готовы помочь вам осуществить ваши мечты прямо сейчас. Более сотни проектов очаровали своих владельцев своей креативностью и удивительной красотой.

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Мы предварительно расчитаем стоимость дизайна вашей квартиры на основе первоначальных данных
Примеры дизайна интерьера нашей студии
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ВЫполним дизайн интерьера В любом стиле
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Лофт
Модерн
Скандинавский
Классический
Хай-тек
Кантри
+7 (978) 910-10-12
Или звоните
Вопрос-ответ
Что входит в разработку дизайна интерьеров?
  • Планировки с разбивкой функциональных зон, включая инженерные коммуникации.
  • Планирование демонтажа и монтажа перегородок, дверей, окон и проемов.
  • План расстановки мебели.
  • План электрики и освещения, размещение светильников, приборов, розеток, выключателей.
  • План потолочных и напольных покрытий с указанием типов используемых материалов, расположение радиаторов напольного отопления.
  • План вентиляции и кондиционирования.
  • Схема расположения системы водоснабжения
  • Подбор отделочных материалов, светильников, сантехники, элементов декора.
Как будет выстроена коммуникация и работа над проектом?
  • Знакомство, обсуждение концепции. На этом этапе происходит понимание ваших вкусов, предпочтений и образа жизни.
  • Посещение объекта и проведение замеров.
  • Подписание договора.
  • Подготовка документации: сметы, сопроводительная документация.
  • Разработка эскизов, 3D-визуализация для подготовки чертежа.
  • Реализация. Черновые работы. Отделка. Оформление пространства.
  • Авторский надзор, контроль за тем, чтобы работа полностью соответствовала стандартам качества.
Есть ли у вас строительные бригады?
Да, у нас есть профессиональные строители. Мы сотрудничаем только с проверенными бригадами и отвечаем за конечный результат.
Зачем нужен авторский надзор?
  • Чтобы строители и отделочники выполнили все работы согласно дизайн-проекту. Если нет авторского надзора, вы рискуете получить иной дизайн.
  • Мы имеем большой опыт в технологии ремонта, что дает нам возможность предвидеть возможные несоответствия между отделкой и дизайн-проектом. 
  • Экономия времени. Все этапы, от проектирования до сдачи готового ремонта, будут осуществляться с вашим минимальным участием. Вам нужно только проверить этап выполненных работ и согласовать выбор мебели, цвета и фактуру отделки.

Дизайнер берет на себя всю заботу о ремонте вашей квартиры. 

Контакты
Телефон: +7 (978) 910-10-12
Электронная почта: viira.ru@mail.ru

Режим работы:
Пн–Сб: с 9:00 до 19:00
Воскресенье - выходной

Адрес:
Симферопольский район, Республика Крым, Улица Шоссейная 21, село Трудовое
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+7 (978) 910-10-12
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